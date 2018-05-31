С 1 июня в России начнут маркировать продукты цветами светофора

Первого июня в России стартует пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания по типу «светофор». Он предполагает нанесение на упаковку продуктов специальной маркировки зеленого, желтого и красного цвета, информирующей о содержании сахара, соли и жиров. Такая маркировка поможет ориентироваться людям, которые хотят следить за своим здоровьем, убеждены в Минздраве РФ.

С 1 июня маркировка продуктов по «степени вредности» появится на мороженом, а затем – на молочной продукции и мясе птицы, сообщает «Коммерсантъ». Первым участником пилотного проекта станет компания Unilever. На упаковке мороженого торговых марок, принадлежащих компании, будет значиться подробная информация о количестве трансжиров, жиров, натрия, добавленного сахара и т.п. В зависимости от степени вредности продукцию будут помечать красным, желтым или зеленым знаками.

Предполагается, что к середине июня на подобную маркировку перейдут производители молочной продукции и мяса птицы.

В Роспотребнадзоре отметили, что проект не ограничен по времени, поэтому производители могут подключаться к нему по мере готовности.

Как сообщал «Новый День», идею деления продуктов на полезные и вредные Минздрав озвучил в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. В Роспотребнадзоре инициативу поддержали, более того, предложили маркировать вредные продукты специальными «черными метками». Однако это предложение раскритиковали Министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития.

Москва, служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 31.05.18

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