Роспотребнадзор хочет раздать «черные метки» вредным продуктам питания

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, четверть взрослого населения в России страдает ожирением. Чтобы бороться с распространением этого недуга, ведомство предлагает маркировать вредные продукты специальными «черными метками».

Чиновница отметила, что более 35% взрослого населения превышает рекомендуемое ежесуточное потребление соли, причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления, пишут «Известия».

«Вариант, который мы предлагаем, – система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира (продукты с повышенным их содержанием помечаются красным цветом, с умеренным – желтым, с низким – зеленым. – прим. ред.)», – пояснила Попова.

Руководитель ведомства отметила, что на время переходного периода маркировка продуктов питания будет добровольной.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Министерство здравоохранения также выступило с предложением наносить специальную маркировку на продукты питания. Знак позволит потребителю сориентироваться, является ли продукт полезным или нет. Концепция с описанием нового ранжирования ведомство направило на рассмотрение правительства РФ. Соответствующее письмо с предложением направил заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников.

Ведомство считает необходимым поделить продукты питания на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых может вызвать хронические заболевания. В частности, речь идет о жирах, сахаре и соли. Их доля будет указываться на 100 граммов продукта.

К первой группе будет относиться «здоровая» пища. К ней автоматически будут причислять замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы. Ко второй «нездоровой» категории предлагается отнести шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция.

В список №3 Минздрав предлагает отнести продукты и товары, пороговые значения компонентов в составе которых, позволят отнести продукцию к здоровому питанию. В эту группу попадут сушеные фрукты и орехи (без добавления сахара). Пороговые значения компонентов установят для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, в том числе творога и сыра.

На упаковку полезных продуктов министерство предлагает помещать знак «Здоровое питание». Минздрав намеревается утвердить дизайн маркировки, а также выбрать 30 производителей, которые получат право помещать на упаковку своей продукции новую маркировку, к 15 февраля 2018 года. Запустить программу Министерство намерено в апреле следующего года. Ведомство не намерено заставлять производителей в обязательном порядке маркировать свою продукцию.

В ведомстве также пояснили, что цель разработанной программы – сохранить здоровье россиян с помощью популяризации культуры здорового питания. По данным Минздрава, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м – уже 1,39 млн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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