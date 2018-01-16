Стратегия ЗОЖ Минздрава убьет экспорт российских продуктов и породит недобросовестную конкуренцию

Минздрав доработал проект стратегии формирования здорового образа жизни населения России. В документе остались некоторые пункты, на исключении которых настаивали производители. В частности, сохранилось предложение по разделению продуктов на вредные и полезные. Участники рынка называют текущий вариант стратегии ЗОЖ списком расстрельных мер, которые уничтожат экспортный потенциал российских продовольственных товаров.

Новая версия стратегии поступила на согласование в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Коммерсант». Минздрав рассчитывает, что доработанный проект стратегии будет согласован уже до 22 января.

При этом в документе есть положения, которые Минздрав пообещал убрать, так как этого требовали производители. Так осталось упоминание отдельных категорий продуктов (подслащенные напитки, переработанные мясопродукты), предложение по установлению акцизов на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, а также разделение их на вредные и здоровые.

Кроме того, в стратегии есть пункт, согласно которому производитель может добровольно изменять рецептуру, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Документ предусматривает введение запрета на рекламу подобных продуктов и введение ориентированной на оздоровление режима питания маркировки.

Участники рынка считают, что принятие стратегии в таком виде может привести к недобросовестной конкуренции, так как разделение продуктов на «вредные» и «полезные» будет осуществляться по непонятным критериям. При умеренном потреблении любой продукт может стать частью «сбалансированного питания», отмечают эксперты. Стимулирование к изменению рецептуры нарушает принцип свободной конкуренции.

Введение акцизов на так называемые «вредные» товары негативно скажется на конкурентоспособности российских производителей и компаний стран-участниц ЕАЭС на внешнем рынке. Производителям придется маркировать свою продукцию, сообщая потребителю о наличии «вредных» ингредиентов, очевидно, покупатели сделаю выбор в пользу товаров из других стран.

В первую очередь от нововведений пострадает малый и средний бизнес, прогнозируют игроки рынка. Предпринимателям придется перестраивать работу по новым правилам, что обойдется в сотни миллионов рублей. Сам подход Минздрава к формированию здорового образа жизни больше напоминает список расстрельных мер, указывают эксперты.

Тем временем, в Министерстве здравоохранения заявили, что наиболее оптимальные формулировки отдельных положений документа еще не до конца определены. К тому же у ФАС есть ряд замечаний к проекту стратегии.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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