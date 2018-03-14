Стратегию ЗОЖ Минздрава раскритиковали за акцизы на соленые огурцы и квас

Министерство сельского хозяйства РФ выступило против нескольких пунктов стратегии по формированию здорового образа, разработанной Минздравом. В частности, ведомство раскритиковало идею обложить акцизами «сладкие напитки» и «продукты с избыточным содержанием соли».

«Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и т.д.», – говорится в отзыве Минздрава, направленном заместителю министра здравоохранения Татьяне Яковлевой.

Впрочем, не только традиции побудили Минсельхоз написать отрицательный отзыв, пишет РБК. В последнее время объемы производства напитков, овощной консервированной продукции и хлебобулочных изделий и так снижаются. Введение акцизов приведет к уходу с рынка некоторых компаний, на их место придут аналоги из стран Евразийского экономического союза, на которых акцизов не будет.

Кроме того, Минсельхоз выступает против деления продуктов не «вредные» и «полезные». Для сохранения и укрепления здоровья населения необходимо сформировать здоровый образ жизни у граждан, в том числе «посредством информирования о рационах питания и составе пищевой продукции для осуществления возможности сознательного выбора потребителя», указывают в ведомстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что принятые в последнее время документы гарантируют безопасность и качество всей пищевой продукции в России. Речь идет в том числе о стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года.

Не понравилось Минсельхозу предложение Минздрава изменить рецептуру некоторых изделий. В министерстве указали, что рецепты разрабатывались отраслевыми НИИ с учетом современных потребностей и традиций вкусовых предпочтений населения. Запрет различных добавок приведет к появлению аналогов, что негативно отразится на качестве продуктов, а также скажется на объемах выпуска продукции мясоперерабатывающих предприятий и, как следствие, на животноводческой сфере и смежных отраслях.

Не забыли в Минсельхозе и про импортозамещение, которому может помешать идея Минздрава по замене подсолнечного масла оливковым. В министерстве напомнили, что в России выпускается много других видов масла – горчичное, рыжиковое, соевое, рапсовое – их состав не уступает по качеству оливковому.

Как ранее сообщал «Новый День», стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года впервые была представлена в начале 2017 года, позже ведомство несколько раз дорабатывало документ, изменяя его текст из-за несогласия с положениями стратегии федеральных органов исполнительной власти. Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития также раскритиковали документ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

Преследование врачей в России приняло системный характер – мнение эксперта. / Лоббизм и корысть. Ученый рассказал, кто и почему на высшем уровне защищает гомеопатию. / «Угрозы для жизни и здоровья нет»: прокуратура начала новую проверку полигона «Ядрово». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»