ФАС раскритиковала стратегию ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в спиртосодержащие жидкости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила идею Минздрава о запрете продажы дешёвых спиртосодержащих жидкостей, к которым относятся средства для дезинфекции, одеколоны, моющие средства на основе спирта, которые некоторые граждане используют для приема внутрь. Вместо этого антимонопольщики предложили добавлять в их состав рвотные препараты.

Ранее Минздрав направил в ФАС проект стратегии о формировании здорового образа жизни россиян. Изучив документ, в службе отметили, что в нем имеются противоречия и неточности, а также не хватает информации по уже выполненным проектам. Ведомство в том числе попросило уточнить проект и предоставить результаты исследований о вреде вейпов и электронных сигарет. Кроме того, регулятор счёл слишком жёсткими предложения по расширению мер, направленных на борьбу с курением.

Антимонопольщики также раскритиковали идею нанесения маркировок на «полезные» и «вредные» продукты питания, так как это противоречит документам Таможенного союза и может искусственно ограничить конкуренцию. Кроме того, ведомство раскритиковало идею устанавливать акцизы для сладких напитков и продуктов с высоким содержанием соли.

Предложение добавить в потребительскую корзину больше рыбы, овощей и фруктов ФАС сочла бесполезным – это никак не влияет на предпочтения населения. В предложении использовать при производстве хлеба и организации общественного питания только йодированную соль ФАС усмотрела ущемление интересов производителей нейодированной соли и ограничение конкуренции.

Также ведомство указало на неточности в документе. Например, в одной его части указано, что с 2013 по 2016 год 65% населения прошли диспансеризацию, и предлагается увеличить данный показатель на 50%, что невозможно. Ещё одна неточность, на которую обратила внимание ФАС – Минздрав предложил создать в регионах комиссии по ЗОЖ под руководством «председателей правительств регионов», но не во всех регионах есть такая должность.

Как напоминает TJ, в декабре 2016 в Иркутске из-за отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» погибли более 70 человек. За распространение суррогата были задержаны несколько человек, возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изъять данную жидкость из продажи по всей стране.

Здоровье. Другие новости 25.01.18

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