В России утвердили четыре новых ГОСТа

В России появилось четыре новых государственных стандарта. Повышенные требования предъявляются к красной икре, сливочному маслу, рису и гречке. В отрасли считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности, если, конечно, производители будут заинтересованы в выпуске продукции высокого качества.

Новые ГОСТы уже подготовило Роскачество и утвердил Росстандарт. С 1 марта требования будут применяться в тестовом режиме, а через три года станут постоянно действующими, пишут «Известия». Новые ГОСТы не только описывают характеристики эталонной продукции, но и предлагают для проверки качества методы, которые не использовались ранее.

В частности, для анализа красной икры по новому стандарту нужно применять метод определения последовательности ДНК, который позволит достоверно установить вид рыбы. Также снижается содержание соли в деликатесе с 7%, разрешенных сейчас, до 5%. В настоящее время объем отстоя, так называемого джуса, в красной икре никак не регламентируется. В новом ГОСТе он ограничен 5% от конечного продукта.

Что касается сливочного масла, то теперь значение его термоустойчивости должно быть равно 1. Это значит, что продукт не «потечет» в холодильнике у покупателя. Масло будет сохранять форму в течение всего срока годности, пояснили в Роскачестве.

Производители риса и гречки согласно новым стандартам должны внимательно следить за долей недоброкачественных ядер зерна. В пачке риса этот показатель ограничен 0,3%, для гречки – 0,1%. К тому же в упаковке с гречневой крупой запрещается даже любой намек на присутствие плесени, сейчас такого требования нет.

Эксперты считают, что ужесточенные стандарты соответствуют запросам общества. Требования, считающиеся «повышенными» сегодня, будут оптимальны завтра. В России есть потребители готовые платить больше за более качественный товар. Кроме того, россияне устали от фальсификата и считают, что регулирование со стороны государства способно защитить рядового покупателя от подделок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

В Екатеринбурге горела спортшкола «Динамо» (ФОТО). / Выходные будут теплыми и снежными: уже сегодня днем «потеплеет» до -15. / Украинский телеканал привлекут за показ Д'Артаньяна и Чародеев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»