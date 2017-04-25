Минздрав начал борьбу с солью, сахаром и трансжирами / Новые ограничения будут действовать для всего ЕАЭС

Публикации за 25.04.17

В рамках стратегии здорового образа жизни населения Министерство здравоохранения РФ предложило ограничить содержание соли, сахара и трансжиров в продуктах питания, которые реализуются на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Производители инициативу не поддержали, чтобы продукция соответствовала новым техническим регламентам, придется менять рецептуру, утвержденную еще в СССР.

В настоящее время правила о безопасности пищевой продукции, действующие в ЕАЭС, предусматривают ограничения только на соли металлов, гормоны и пестициды, пишут «Известия». Минздрав внес изменения в стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025. В частности, проект предусматривает снижение в продуктах соли, сахара, трансизомеров жирных кислот и животных насыщенных жиров.

По мнению специалистов Минздрава, чрезмерное употребление этих веществ является причиной возникновения ряда хронических заболеваний, а также роста ожирения населения. Как результат, государство несет большие экономические потери, обусловленные затратами на оказание медицинской помощи гражданам, а также теряет трудовые ресурсы.

Ведомство намерено прописать в стратегии ЗОЖ рекомендации по содержанию пищевой соли в конкретных мясных и рыбных полуфабрикатах и хлебобулочных изделиях. Более того, министерство предлагает ввести повышенный налог с продаж для нарушителей рекомендованных норм.

Тем временем, Роспотребнадзор готовит свои поправки в техрегламент, речь идет о порядке информирования потребителей. В данный момент на упаковке указываются сведения о величине доли жиров и углеводов в пищевой продукции в зависимости от суточной потребности человека, однако точных данных об уровнях соли, сахара и жира потребитель не получает.

Производители инициативу Минздрава не поддерживают. Например, трансжиры увеличивают срок хранения продуктов, а снижение их доли в продуктах, несомненно, повлечет дополнительные издержки при производстве. К тому же рецептура тех же хлебобулочных изделий была утверждена еще в советские времена, изменить ее будет нелегко. Скорее всего, придется создавать новую линейку продукции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.04.17

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