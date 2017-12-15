Россияне продолжают переедать, калорийность рациона растет каждый год

В России в 2003 года фиксируется средняя калорийность суточного рациона граждан. С каждым годом показатель только растет, в этом году он достиг отметки 2675 ккал. По словам специалистов, переедание сказывается на здоровье населения, растет уровень заболеваемости ожирением. По привычке россияне предпочитают сытную пищу, забывая об овощах и молочных продуктах.

По данным Росстата, потребление 2675 ккал в сутки говорит о том, что граждане едят на 16% больше, чем необходимо, пишут «Известия». В рационе россиян превалируют углеводы (341 г), достаточно жиров (109 г) и не хватает белков (80 г)

В текущем году в России увеличилось потребление всех продуктов, кроме растительного масла. При этом рацион не совпадает с рекомендациями Минздрава. Жители РФ налегают на хлеб, мясо и сахар, превышая нормы, которые советуют врачи. Потребление рыбы оказалось на уровне нормы. В то же время овощей, фруктов, молочных продуктов и яиц граждане едят значительно меньше, чем рекомендовано.

По словам экспертов, рост потребления связан со снижением инфляции. У граждан появилась возможность покупать больше продуктов, но инерция экономии еще сохраняется. В результате россияне предпочитают покупать сытную дешевую пищу в больших количествах.

Рацион россиян на сегодняшний день нельзя назвать здоровым. Суточная потребность среднего человека немногим превышает 2300 ккал. Переедание ведет к росту заболеваемости ожирением, от которого уже сейчас страдает четверть взрослых в стране, об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы бороться с распространением этого недуга, ведомство предлагает маркировать вредные продукты специальными «черными метками».

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения также выступило с предложением наносить специальную маркировку на продукты питания. Знак позволит потребителю сориентироваться, является ли продукт полезным или нет. Концепция с описанием нового ранжирования ведомство направило на рассмотрение правительства РФ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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