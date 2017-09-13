Абсолютно здоровых детей в России становится все меньше

За последние 10 лет здоровье маленьких россиян ухудшилось. Только каждый десятый ребенок в России может похвастаться отменным здоровьем. Более половины школьников имеют хронические заболевания. Основная причина – несбалансированное питание. Дети едят мало рыбы и молочных продуктов, но употребляют слишком много сахара и некачественных жиров.

По данным Роспотребнадзора, количество абсолютно здоровых детей не превышает 10-12%. Отмечается рост числа функциональных нарушений (в 1,5 раза с 2007 года) и хронических заболеваний (в 2 раза) во всех возрастных группах. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни, передает РИА «Новости».

В первую очередь на здоровье детей сказывается неправильное питание. В частности, недостаток в рационе молочных продуктов, растительных масел, овощей, фруктов и рыбы ведет к тому, что школьники не получают нужных микроэлементов – кальция, железа, йода, цинка, витаминов, полинасыщенных жирных кислот). При этом дети в избытке потребляют сахар, соль, специи и некачественных жиры.

В результате малыши и подростки в столь раннем возрасте имеют проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, страдают анемией и болезнями обмена веществ, например, ожирением и сахарным диабетом, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы, отмечают в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что это очень тревожная тенденция, так как она создает угрозу здоровью следующих поколений.

Как ранее писал «Новый День», в России от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, а ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии. По мнению медицинских экспертов, такими темпами Россия догонит в вопросах лишнего веса жителей США. В Министерстве здравоохранения считают, что принимаемые меры по борьбе с детским ожирением недостаточны. Важнейшим в этой борьбе является профилактика избыточного веса у детей, так как появившееся в детстве ожирение сохраняется у большого процента взрослых и прогрессирует дальше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

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