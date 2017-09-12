Уровень детского ожирения в России вырос вдвое

Уровень детского ожирения в стране продолжает неуклонно расти, свидетельствуют данные Эндокринологического научного центра Министерства здравоохранения России. На сегодняшний день этот недуг получил широкое распространение – им страдают 5-8% школьников. В 1990-е годы данный показатель находился на уровне 2-3%.

Как пишет газета «Известия», эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков свидетельствует, что в России от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, а ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии. По мнению медицинских экспертов, такими темпами Россия догонит в вопросах лишнего веса жителей США. «По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», – сетует Павел Окороков.

Проблема избыточного веса и ожирения распространена во многих странах. Так, избыточный вес выявляется у детей до 7 лет в 10-15% случаев, а у подростков – в 16-26%. Россия по распространенности детского ожирения находится в середине списка. Это заболевание в три раза чаще, чем у нас, встречается у детей в таких странах, как Италия, Португалия, Литва.

В Министерстве здравоохранения считают, что принимаемые меры по борьбе с детским ожирением недостаточны. В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день одной из важнейших задач современной медицины является борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета 2-го типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. В Минздраве считают, что важнейшим в этой борьбе является профилактика избыточного веса и ожирения в детском возрасте.

В ведомстве констатировали, что появившееся в детстве ожирение сохраняется у большого процента взрослых и прогрессирует дальше. «У девушек-подростков, обследованных в 1985-1987 годах, а затем через 15 лет, ожирение сохранялось в 83% случаев, а в 61% оно прогрессировало. При этом у абсолютного большинства этих девушек имелись серьезные проблемы в репродуктивной сфере (бесплодие, невынашивание беременности, патологические роды и другие», – рассказали в Минздраве.

Последствиями ожирения могут быть сахарный диабет второго типа, гипертония, холецистит, панкреатит и другие заболевания. В Минздраве считают необходимым принимать комплексные меры по формированию благоприятной среды для борьбы с ожирением. Требуются более решительные действия на различных уровнях, включая муниципальные, а физическая активность должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни детей и подростков.

Ранее Минсельхоз опубликовал прогноз потребления продуктов в России в 2017 году. Из него следует, что россияне потребляют слишком много сахара и недостаточно молочных продуктов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.09.17

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