Ученые разработали вакцину от лишнего веса

Ученые из США обнаружили белок, который помогает снижать аппетит и таким образом бороться с ожирением. На его основе исследователи изобрели препарат от лишнего веса.

Согласно результатам анализа белок GDF15 регулирует массу тела животных, в том числе и человека. Однако проблема в том, что этот элемент очень быстро разрушается, попадая в кровь. Чтобы продлить действие GDF15, ученые добавили к нему фрагменты антител, пишет журнал New Scientist.

Опыты на грызунах показали, что полученный препарат помогает ускорить сжигание жира в организме и таким образом предотвратить его отложение.

Экспериментальное введение вакцины обезьянам, страдающим ожирением, спровоцировало падение аппетита, в результате животные начали употреблять на 40% меньше пищи. В течение 42 дней масса тела обезьян снизилась на 10%. Кроме того, препарат снизил вероятность заболевания диабетом второго типа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.10.17

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