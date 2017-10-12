Четверг, 12 октября 2017, 11:04 мск

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Здоровье

Ученые нашли эффективное средство для похудения

Ученые нашли эффективное средство для похудения

Ученые выявили белок, который может стать мишенью для препаратов, предназначенных для лечения ожирения. Исследование провели специалисты Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании. Его результаты опубликованы в журнале Nature Communications сообщает News Medical.

В статье отмечается, что в последние годы ожирение приобрело масштабы глобальной эпидемии, которая затронула 2,2 млрд человек. Ученые провели анализ образцов жировой ткани людей, страдающих от избыточного веса. Выяснилось, что в исследованных тканях содержится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6. Данное соединение мешает превращению белого жира в бурый, который организм сжигает для поддержания температуры тела.

Белая жировая ткань хранит запас избыточных калорий, и ее накопление способствует ожирению. Бурая ткань считается «хорошим» жиром, так как он постоянно сгорает. Ученые доказали, что мыши, в чьих организмах нет MKK6, накапливают преимущественного бурый жир и не страдают ожирением. Таким образом, как пишет «Лента.ру», ингибиторы протеинкиназы останавливают ожирение и помогают вернуть нормальный вес.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 11.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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