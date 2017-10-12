Ученые нашли эффективное средство для похудения

Ученые выявили белок, который может стать мишенью для препаратов, предназначенных для лечения ожирения. Исследование провели специалисты Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании. Его результаты опубликованы в журнале Nature Communications сообщает News Medical.

В статье отмечается, что в последние годы ожирение приобрело масштабы глобальной эпидемии, которая затронула 2,2 млрд человек. Ученые провели анализ образцов жировой ткани людей, страдающих от избыточного веса. Выяснилось, что в исследованных тканях содержится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6. Данное соединение мешает превращению белого жира в бурый, который организм сжигает для поддержания температуры тела.

Белая жировая ткань хранит запас избыточных калорий, и ее накопление способствует ожирению. Бурая ткань считается «хорошим» жиром, так как он постоянно сгорает. Ученые доказали, что мыши, в чьих организмах нет MKK6, накапливают преимущественного бурый жир и не страдают ожирением. Таким образом, как пишет «Лента.ру», ингибиторы протеинкиназы останавливают ожирение и помогают вернуть нормальный вес.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 11.10.17

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