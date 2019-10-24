Ученые констатировали сниженные навыки мышления у детей с ожирением

Ученики начальной школы с диагнозом «ожирение» показывают сниженные по сравнению с одноклассниками навыки мышления. В частности, им сложнее удается справиться с тестами и запоминать материал, констатировали ученые из Кембриджского университета.

Исследователи изучили показатели здоровья и когнитивные функции 2700 учащихся начальных классов. Выяснилось, что дети с избыточным весом демонстрируют менее выразительные мыслительные навыки. К примеру, дети в возрасте от 9 до 11 лет значительно хуже справлялись с заданиями на решение задач и на память, если они имели ожирение или лишний вес.

Дальнейшие исследования показали, что дети с лишним весом обладают более тонкой корой головного мозга. Именно эта зона крайне важна для мыслительных навыков. Отметим, что аналогичные изменения структуры мозга наблюдаются и у людей среднего возраста по мере старения.

Ученые пока не нашли точного ответа, почему так происходит. Они допускают, что жирная диета вызывает воспалительные процессы в мозгу еще в детском возрасте, когда этот орган всё ещё проходит через стадию развития. Есть и другая теория, которая гласит, что эти дети изначально имели другой мозг еще до возникновения у них ожирения, и из-за характерных особенностей такого мозга их просто чаще тянет на жирное и сладкое. Сила воли у них снижена, и из-за этого они становятся жертвами ожирения.

В исследовании приняли участие американские дети, которые должны были запоминать список животных по размеру, а также различать похожие рисунки по их узорам. Худощавые дети сдавали эти тесты с результатом, в среднем, на 6 баллов выше детей с ожирением, и почти на 4 балла выше тех своих ровесников, кто имел лишний вес, сообщает «МедикФорум».

Вашингтон, Иван Гридин

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