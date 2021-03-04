Смертность от коронавируса в 10 раз выше в «толстых» странах – исследование

Страны, где большинство взрослого населения страдает ожирением, имеют самый высокий уровень смертности от коронавируса. Об этом говорится в отчете Всемирной федерации по борьбе с ожирением. Эксперты призвали правительства в приоритетном порядке вакцинировать людей с избыточным весом, пишет The Guardian.

Около 2,2 миллиона из 2,5 миллиона смертей от Covid-10 зафиксированы в странах с высоким уровнем ожирения среди взрослых, следует из отчета федерации. В таких странах, как Великобритания, США и Италия, где более 50% взрослого населения имеет избыточный вес, наибольшая доля смертей связана с коронавирусом.

Проблема не только в ожирении, но и в уровне веса, который, по мнению многих, сейчас является нормальным во многих странах. Показатели смертности в 10 раз выше в тех странах, где более половины взрослых имели индекс массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2 – показатель, свидетельствующий о том, что нормальный вес переходит в избыточный.

По мнению Всемирной федерации по борьбе с ожирением, людям с избыточным весом следует уделять больше внимания вакцинации и тестированию из-за повышенного риска смерти от ковида.

Москва, Наталья Петрова

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