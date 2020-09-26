Шёлк лучше всего защищает от коронавируса

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде провели эксперимент и выяснили, какие маски наиболее эффективно защищают носителя от коронавируса. Как говорится в статье для научного журнала Plos One, наиболее четко выражеными антимикробными свойствами обладает экологически чистый шелк. Дезинфицирующее действие оказывает имеющаяся в нем медь.

Кроме того, шелк на всем протяжении его применения дышит, в то время как хлопок перестает выполнять защитные функции уже через полчаса после начала использования.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 7 523 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них у 2 039 человек (27,1%) заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост числа заразившихся составил 0,7%. Всего же с начала вспышки в России выявили 1 143 571 случай Covid-19.

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/703895.html

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.09.20

Некогда самый толстый человек на планете вылечился от коронавируса. / ВОЗ: от ковида могут погибнуть 2 миллиона человек. / В России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»