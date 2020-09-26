В России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки в России выявлено 7 523 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них у 2 039 человек (27,1%) заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост числа заразившихся составил 0,7%. Всего же с начала вспышки в России выявили 1 143 571 случай Covid-19.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+1792), Санкт-Петербурге (+232), Подмосковье (+204), Ростовской (+189) и Нижегородской (+166) областях. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Чечне – 0,2%.

За сутки было выписано по выздоровлению 6 004 человека, а за весь период – 940 150 человек. За день от коронавирусной инфекции и вызванных осложнений умерло 169 пациентов, а за все время – 20 225 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 44,7 млн тестов на Covid-19, в том числе 390 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 933 человека.

Стоит отметить, что сегодняшний показатель по числу новых случаев заражения коронавирусом стал максимальным за последние три месяца – 23 июня было выявлено 7425 заболевших.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.09.20

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