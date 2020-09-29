В России загружено почти 90% коек для больных с коронавирусом

Коечный фонд, развернутый в России для больных коронавирусной инфекцией, заполнен на 89%. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, из 129 750 коек для пациентов с Covid-19 сейчас заняты 115 500. Чиновник подчеркнул, что «при необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва» (цитата по ТАСС).

Помощник главы Минздрава в связи с этим отметил, что весной в начале пандемии к приему больных с коронавирусом было подготовлено около 50 тыс. коек, но позже коечный фонд оперативно нарастили до 184 тыс. мест.

Чиновник при этом напомнил о призыве врачей к россиянам не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции – носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, использовать санитайзеры и избегать людных мест.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России остаются свободными 51% коек, предназначенных для больных Covid-19. Руководитель ведомства также заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране пока не требует введения новых ограничений. Попова назвала эпидемическую ситуацию стабильной и связала рост заболеваемости Covid-19 с началом «респираторного сезона в стране».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

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