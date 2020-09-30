В России снова выросла заболеваемость и смертность от коронавируса

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом – третий день подряд в стране выявляют более 8 тысяч случаев заражения Covid-19. За последние 24 часа зарегистрирован 8481 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Из новых заболевших 25,6% не имели никаких симптомов инфекции. Накануне прирост зараженных составил 8 232 человек. Всего с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили у 1 176 286 человек, из них 958 257 выздоровели, в том числе 5 858 человек за последние сутки.

Новых больных не выявлено на Чукотке. В числе регионов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки вошли Чечня (0,2%), а также Подмосковье, Смоленская, Тульская области, Татарстан и Чувашия – 0,3%.

Самое большое количество инфицированных за сутки выявлено в Москве – 2308 человек. В Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию обнаружили у 276 пациента. В пятерке лидеров антирейтинга также вошли Московская (+222), Ростовская (+198) и Нижегородская (+175) области. Еще в 14 регионах зарегистрировано более 100 случаев заражения в каждом.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 177 человек (днем ранее было зафиксировано 160 летальных исходов). Наибольшее число смертей отмечено в Москве (27) и Санкт-Петербурге (26). За все время эпидемии Covid-19 стал причиной смерти в стране 20 722 человек.

В мире на сегодняшний день подтверждено более 33,65 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше 1,007 млн человек. В тройке лидеров по числу заболевших остаются США (7,19 млн), Индия (6,22 млн) и Бразилия (4,77 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.20

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