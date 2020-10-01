В России за сутки коронавирус нашли почти у 9 тысяч человек – максимум с середины июня

В России за минувшие сутки подтверждено 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Это максимум за последние 3,5 месяца – больше заболевших было выявлено только 15 июня (9041). Из новых заболевших 27,1% не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что четвертый день подряд прирост заболевших составляет более 8 тыс. человек. Накануне был выявлен 8481 случай инфицирования. Общее число заразившихся в стране достигло 1 185 231. Суточный темп прироста заболеваемости увеличился до 0,8%, днем ранее этот показатель находился на отметке 0,7%. Наименьший темп прироста, как и днем ранее, зафиксирован в Чечне – 0,2%.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему в Москве (+2424). В Санкт-Петербурге зарегистрировано 285 вновь заболевших. Тройку регионов с самым большим суточным приростом заразившихся замыкает Московская область (+230). Более 200 инфицированных также выявлено в Ростовской области (+205). Еще в 16 регионах суточный прирост заболевших составил более 100 человек, тогда как накануне таковых было 14.

За сутки в России от Covid-19 умерли 169 человек (днем ранее – 177). Больше всего новых жертв в Москве и Петербурге – 24 и 22 соответственно. В Ростовской области скончались 9 пациентов, в Дагестане – 8. С начала эпидемии от коронавируса в стране умерли 20 891 человек.

Число выздоровевших выросло до 964 242, из них 5 985 человек излечились от инфекции за минувшие сутки.

В мире, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 33,9 млн человек. Число жертв превысило 1,01 млн человек, выздоровели свыше 23,3 млн пациентов. Наиболее пострадавшими от пандемии странами остаются США (7,23 млн заболевших и 206,9 тыс. умерших), Индия (6,31 млн заразившихся и 98,6 тыс. жертв) и Бразилия (4,81 млн инфицированных и 143,9 тыс. умерших).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.20

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