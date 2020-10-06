В России – почти рекордный прирост заболевших Covid-19 за время пандемии

В России зафиксирован почти рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса – 11 615. Больше было лишь на пике заболеваемости в мае. Тогда оперштаб сообщил о 11 656 зараженных – этот показатель был зарегистрирован 11 мая и стал максимальным с начала эпидемии коронавируса в стране.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах, у 28,3% инфицированных не было никаких симптомов инфекции. Ни одного заболевшего за последние сутки не выявлено на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Всего в России на сегодняшний день подтверждено 1 237 504 случая Covid-19. Суточный темп прироста заболеваемости держится на отметке 0,9%. Напомним, в понедельник, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаев коронавируса в стране.

Самое большое число новых заболевших выявлено в Москве (+4082) – это максимальное значение с 12 мая, когда было зарегистрировано 5392 случаев инфицирования. В пятерку регионов по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+411), Московская (+347), Ростовская (+253) и Нижегородская области (+204). Еще в 22 регионах количество новых заболевших превысило 100 человек, днем ранее таких регионов было 20.

Меньше всего новых случаев коронавируса выявлено на Чечне – 5 и в Татарстане – 25.

За минувшие сутки зарегистрировано 188 смертей от коронавируса (днем ранее – 117). Наибольшее число новых жертв в Санкт-Петербурге – 34, Москве – 31, Ростовской области – 10 и Дагестане – 9. С начала пандемии последствия коронавирусной инфекции стали причиной смерти в стране 21663 человек.

За день медики выписали по выздоровлению 6 252 человека, с начала пандемии – 988 576 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции приближается к 35,5 млн, скончались свыше 1,04 млн заболевших, выздоровели более 24,8 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Тройка стран – лидеров антирейтинга по числу заразившихся ковидом не меняется: США (более 7,45 млн), Индия (свыше 6,68 млн) и Бразилия (4,92 млн). Россия держится на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

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