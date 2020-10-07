В России за сутки от коронавируса умерли более 200 человек

В России за последние сутки выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 27,2% заболевших не было симптомов заболевания. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 1 248 619. За сутки от коронавируса скончались 202 человека – это максимальное число смертей с 1 июля. Выписаны по выздоровлению 6 699 человек. За весь период эпидемии в РФ зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

Напомним, за предыдущие сутки в стране было зарегистрировано 11 615 новых случаев Covid-19, что стало максимальным показателем с 11 мая. Таким образом, второй день подряд суточный прирост заболевших превышает 11 тысяч человек.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Москве (+3229). В топ-5 регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+456), Московская (+395), Ростовская (+255) и Нижегородская области (+227).

Меньше всего новых случаев коронавируса зафиксировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе – по 1, а также в Чечне – 5.

В то же время самое большое количество новых смертей от последствий Covid-19 зарегистрировано в Москве – 41, Санкт-Петербурге – 30, а также в Подмосковье, Ростовской области и в Алтайском крае, где умерли 8 человек в каждом из регионов.

В мире число заболевших коронавирусной инфекцией, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 35,8 млн человек, скончались почти 1,049 млн зараженных. В тройку стран – лидеров антирейтинга по числу выявленных случаев инфицирования по-прежнему входят США (более 7,5 млн), Индия (свыше 6,75 млн) и Бразилия (4,96 млн).

Москва, Наталья Петрова

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