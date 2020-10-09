США обвинили Россию в попытках помешать созданию вакцины от коронавируса

Россия, Китай и Иран якобы пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавирусной инфекции. С такими обвинениями выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

«Я бы сказал, что три игрока – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину», – сказал он в интервью телекомпании Hearst. Эванина не привел никаких доказательств своих слов и не уточнил, на чем основаны такие выводы.

Москва, Пекин и Тегеран якобы хотят похитить любую вакцину, которую могут создать США. При этом глава американской контрразведки подверг сомнению перспективы выхода на мировой рынок российского препарата.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Научным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В конце сентября о завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса сообщил Новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Документы на регистрацию препарата уже поданы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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