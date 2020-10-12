Ниже 13 500 не падает: в России продолжается рост заражений коронавирусом

В России второй день подряд регистрируется более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По данным опершатаб мониторингу ситуации с Covid-19, за последние сутки выявлено 13 592 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Лишь в одном регионе – на Чукотке – не зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Днем ранее суточный прирост заболевших Covid-19 в стране составил 13 634 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. Суточный темп прироста заболеваемости составил 1%, тогда как накануне этот показатель составлять 1,1%.

Топ-5 регионов по самому большому количеству новых случаев Covid-19 по-прежнему возглавляет Москва (+4395). В столице за минувшую неделю число новых случаев ковида выросло 40% по сравнению с предыдущей. За сутки госпитализировано 917 пациентов с коронавирусом. Всего за последнюю неделю число госпитализаций с Covid-19 на 14,8% больше, чем за предыдущую. В Сакт-Петербурге за сутки подтверждено 538 случаев инфицирования, в Московской области – 440, в Ростовской области – 274, в Нижегородской области – 271.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Ненецком автономном округе (+2) и Чечне (+7).

За последние 24 часа коронавирус стал причиной смерти 125 человек. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Москве (34), Ростовской области (9) и Кемеровской и Омской областях – по 6 летальных исходов. За все время эпидемии в стране от коронавируса скончались 22 722 человек

За сутки выписано по выздоровлению 3 793 пациента, за весь период – 1 024 235 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели свыше 51,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 409 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются свыше 266,1 тыс. человек.

В мире, согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии выявлено почти 37,5 млн заболевших коронавирусом. Умерли 1,076 млн пациентов. Самое большое число заражений зафиксировано в США (свыше 7,76 млн), Индии (7,12 млн) и Бразилии (5,09 млн). Россия остается на четвертом месте по уровню заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.10.20

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