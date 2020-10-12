Коронавирус до 28 дней может жить на смартфонах и деньгах

Австралийские ученые произвели новые замеры выживаемости коронавируса на различных поверхностях.

По словам авторов исследования, при 20 градусах SARS-CoV-2 «чрезвычайно устойчив» на гладких поверхностях, таких как экраны телефонов. Он может также прожить 28 дней на стальных и полимерных банкнотах.

Тестирование проводилось Австралийским национальным научным агентством (CSIRO). Сотрудники отдела профилактики заболеваний CSIRO обнаружили, что чем выше температура, тем ниже выживаемость SARS-CoV-2.

При повышении температуры до 30 градусов выживаемость вирусов на тех же поверхностях снижается до 7 дней, а при 40 градусах вирус живет всего всего 24 часа. На пористых поверхностях, таких как хлопок, вирус живет меньше – до 14 дней при самой низкой температуре и менее 16 часов при максимальной.

По сравнению с предыдущими исследованиями, которые показали, что коронавирус может выжить до четырех дней на непористых поверхностях, новое исследование этот период значительно увеличивает.

Тревор Дрю, директор Австралийского центра профилактики заболеваний, объяснил, что исследование включало высушивание образцов вируса на различных материалах перед их тестированием «чрезвычайно деликатным» методом. Это позволило обнаружить следы живого вируса, способного заражать. Также тестирование проводилось при фиксированной влажности в 50 процентов – ее повышение вредно для вируса – и без воздействия на коронавирус ультрафиолета.

Согласно исследованию CSIRO, вирус, в основном, распространяется по воздуху, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять способ его передачи через поверхности.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.10.20

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