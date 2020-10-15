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Четверг, 15 октября 2020, 09:57 мск

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Инфекционист назвал самый заразный предмет в офисе

В офисе клавиатура компьютера является самым опасным предметом. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

По ее словам, клавиатуру трудно обработать дезинфицирующими веществами, к тому же это редко делается. «В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», – цитирует доктора РИА «Новости».

Инфекционист советует тщательно мыть руки перед тем, как приступать к работе с компьютером и по окончании. При этом обязательно использовать мыло и не менее полутора минут делать круговые и растирающие движения.

Ранее австралийские ученые выяснили, что коронавирус при температуре 20 градусов может жить на смартфонах и деньгах 28 дней.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.20

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