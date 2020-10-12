Ученые выяснили, сколько часов коронавирус живет на коже человека

Исследователи из Медицинского университета Киото выяснили, сколько часов новый коронавирус 2019-nCoV живет на коже человека и как быстро его может уничтожить обработка 80-процентным спиртом.

Во время опытов ученые поместили на образцы человеческой кожи человека по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. Оказалось, что коронавирус сохраняется на коже человека и представляет опасность в течение шести-одиннадцати часов, в среднем – девять часов, сообщает asahi.com. В то же время эксперимент показал, что вирусы гриппа жили на коже всего один-два часа.

Обработка 80-процентным этанолом позволила убить все коронавирусы за 15 секунд.

Также специалисты установили, что количество коронавирусов на коже можно сократить в 100 раз, помыв руки под проточной водой. Если мыть руки с мылом около 15 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от изначального количества коронавирусов.

Ранее австралийские ученые выяснили, что коронавирус при температуре 20 градусов может жить на смартфонах и деньгах 28 дней.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.10.20

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