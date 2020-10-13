В России коронавирус обнаружили в магазинах, больницах и транспорте

Роспотребнадзор выявил более 100 положительных проб на наличие коронавируса в образцах смывов с поверхностей различных объектов окружающей среды. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, вирус SARS-CoV-2 обнаружен в медицинских организациях, в магазинах и на транспортных объектах. При этом специалисты не нашли коронавирус в продуктах питания.

Всего Роспотребнадзор провел более 100 тысяч исследований смывов с окружающих объектов на наличие коронавирусной инфекции. Лишь 134 из них оказались положительными, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.10.20

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