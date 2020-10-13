Глава Роспотребнадзора выступила против Covid-диссидентства

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости предотвратить Covid-диссидентство среди населения. Она также отметила, что вакцинация является крайне важной мерой для борьбы с распространением инфекции.

По ее словам, сейчас крайне важно донести знания и понимание обязательности заботы о себе для остальных людей. «Это чувство ответственности все-таки должно заработать. И необходимо не допустить Covid-диссидентства», – сказала Попова, добавив, что не менее важно «не допустить диссидентства в отношении вакцины».

Об этом она заявила на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» на площадке РАНХиГС, передает «Интерфакс». По мнению главного санитарного врача страны, «вакцина – это то, что, безусловно, даст гораздо больше уверенности в прогнозировании эпидситуации и блокировании ее дальнейшего развития».

Она также сообщила, что «80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против коронавируса».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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