Россия обновила антирекорд по числу новых случаев Covid-19

Россия обновила антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в стране зарегистрировано рекордные 14 231 заболевших в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Единственным регионов, где не зафиксировано новых случаев заражения, оказалась Чукотка. Днем ранее суточный прирост инфицированных в стране составил 13 868 человек. Общее число случаев заражения в России с начала пандемии достигло 1 340 409. Суточный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 1,1%.

Самое большое число новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (+4 573). В топ-5 регионов по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+602), Московская (+429), Ростовская (+280) и Нижегородская (+277) области. Кроме того, более 200 новых заболевших выявлено в Воронежской (+216) и Свердловской (+211) областях.

Меньше всего зараженных за сутки – в Ненецком автономном округе (+5) и Чечне (+4).

Показатель суточной смертности от коронавируса в стране второй день подряд превышает 200 человек. За последние 24 часа Covid-19 стал причиной смерти 239 человек. Накануне от последствий инфекции скончались 244 пациента. Наибольшее количество новых смертельных случаев зарегистрировано в Москве (52). В Санкт-Петербурге жертвами ковида стали 34 человека, в Ростовской области – 9. С начала пандемии в России зафиксировано 23 205 летальных исходов.

За сутки выздоровели 7 920 пациентов, за весь период – 1 039 705 человек.

В мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день подтверждено свыше 38,14 млн случаев заболевания коронавирусом. Скончались более 1,08 млн пациентов. Самое большое число заражений зарегистрировано в США (свыше 7,85 млн), Индии (7,29 млн) и Бразилии (5,11 млн). Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости.

По показателю смертности печальное лидерство сохраняют США (почти 216 тыс. умерших). Далее следуют Бразилия и Индия – 150,9 тыс. и 110,5 тыс. жертв соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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