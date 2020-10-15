У костромского губернатора нашли коронавирус – инаугурация отменена

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил в своем инстаграме, что заразился коронавирусом, и в связи с этим отменяет церемонию своей инаугурации, намеченную на четверг, 15 октября. По его словам, он чувствует себя «вполне хорошо», не температурит, но тест на Covid-19 показал положительный результат.

«У меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – ее завтра не будет», – написал Ситников в соцсети, отметив, что переходит на удаленный формат работы. «Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы», – прокомментировал губернатор.

Ранее коронавирус был выявлен у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Саратовской области Валерия Радаева, главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Заболевание у всех протекает в легкой форме.

В конце августа глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом, буквально через три месяца после первого инфицирования. Его поместили в инфекционную больницу. Эксперты засомневались в диагнозе, однако отметили, что у 5% переболевших, в силу особенностей работы иммунной системы, повторное заражение в столь короткий срок все-таки возможно. 22 сентября руководитель Тувы вернулся на рабочее место.

Кострома, Наталья Петрова

Кострома. Другие новости 15.10.20

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