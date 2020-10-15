В России за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 13 754 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, что почти на 500 меньше по сравнению с предыдущим днем. Накануне суточный прирост заболевших составил рекордные 14 231 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163, темп прироста заболеваемости снизился до 1%, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. При этом в стране зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за все время пандемии – за сутки скончались 286 пациентов. Всего ковид унес жизни 23 491 человека.

Наиболее высокий суточный прирост инфицированных по-прежнему отмечается в Москве – 3942, но это ниже показателя среды, когда было выявлено более 4 тыс. заболевших. В Санкт-Петербурге зараженных стало больше на 638 человек (антирекорд с начала пандемии), в Подмосковье – на 439, в Ростовской и Нижегородской областях – на 281. Еще в трех регионах за сутки зарегистрировано более 200 инфицированных – Воронежская (+217), Свердловская (+213) области и Красноярский край (+204).

Наименьший суточный прирост заболевших зарегистрирован на Чукотке и в Ненецком автономном округе (+2).

Больше всего летальных случаев коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве – 57, Санкт-Петербурге – 46 и Ростовской области – 12.

В то же время за последние 24 часа в России выздоровели 8 392 пациента, а за весь период пандемии – 1 048 097 человек.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 38,5 млн случаев заболевания Covid-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 1,09 млн человек, выздоровели более 26,4 млн. Первое место по числу заболевших остается у США (свыше 7,9 млн), на втором месте – Индия (7,3 млн), на третьем – Бразилия (5,14 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

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