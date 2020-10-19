В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. У 26,2% заболевших не было никаких симптомов заболевания. Днем ранее суточный прирост инфицированных составил 15 099 человек. На сегодняшний день общее число случаев заражения в стране достигло 1 415 316.

Ни одного нового заболевшего не выявлено на Чукотке, а наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Чечне (0,3%) и в Чувашии (0,5%).

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве (+5 376), Санкт-Петербурге (+686) и Московской области (+466). Еще в пяти регионах количество новых заболевших превысило две сотни – Ростовская (+289), Нижегородская (+292), Свердловская (+249), Воронежская (+237), Архангельская (+228) области и Красноярский край (+218).

За минувшие сутки скончались 179 человек с Covid-19. Больше всего умерших в Москве (51), Ростовской области (9) и Подмосковье (8). Всего в стране от коронавируса умерли 24 366 человек.

За минувший день выздоровели 5 328 пациентов, с начала пандемии – 1 075 904 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции вплотную приблизилось к 40 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали свыше 1,11 млн человек, выздоровели свыше 27,2 млн человек. Самое большое число заражений по-прежнему зафиксировано в США (свыше 8,15 млн), Индии (7,55 млн) и Бразилии (5,22 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.20

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