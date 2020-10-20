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Вторник, 20 октября 2020, 13:42 мск

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В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Американские власти приняли решение избавиться от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. Об этом сообщает BuzzFeed о ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Аппараты хранились на складе в качестве запасного оборудования и ни разу не были применены по назначению. Для того было несколько причин, среди них – разница в напряжении в электрических сетях США и РФ не позволяла применять устройства для ИВЛ без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы.

Кроме того, в России с аппаратами этой модели произошло несколько несчастных случаев. Устройства самопроизвольно воспламенялись, что стало причиной гибели шести человек, а производитель был вынужден остановить выпуск данной продукции.

К тому же компания, чье оборудование было предоставлено, находится под санкциями США. Ранее на это указали политики Демократической партии. Они также утверждали, что помощь, полученная Москвой, была по стоимости в пять раз больше, чем та, что предоставила Россия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / США

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