В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

В России за минувшие сутки выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений заболеваний. Днем ранее суточный прирост зараженных составил 16 319 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции. За сутки в России от коронавируса умерли 317 человек – это рекордный показатель с начала пандемии, выздоровели 10 952 заболевших. До этого максимальное количество смертей регистрировалось 15 октября – 286.

Согласно данным операштаба, наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости отмечены в Чечне (0,2%), а также в Чувашии и на Чукотке (0,5%). В целом по России темп роста числа заболевших за сутки сохраняется на уровне 1,1%.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+4 389), Санкт-Петербурге (+684), Московской (+466), Нижегородской (+332) и Ростовской (+305) областях.

За сутки больше всего умерших от Covid-19 зафиксировано в Москве (63), Санкт-Петербурге (49) и Ростовской области (13). Всего в стране от коронавируса с начала пандемии скончались 24 952 человека, выздоровели 1 096 560 человек.

В мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 40,7 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли более 1,12 млн человек, выздоровели свыше 27,6 млн человек. Самое большое число случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в США (свыше 8,2 млн), Индии (7,65 млн) и Бразилии (5,27 млн).

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю в мире коронавирус выявили у более чем 2,4 млн человек – это максимум с начала пандемии, скончались 36 тыс. человек.

В Европе заболеваемость выросла на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Число инфицированных увеличилось более чем на 927 тыс. и превысило 8 млн человек. За неделю зафиксировано более 8 тыс. летальных исходов, а общее число умерших превысило 256 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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