Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк», – написал глава Кузбасса, добавив, что продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

Цивилев подчеркнул, что «коронавирус реален», и попросил жителей «относиться с пониманием и уважением к работе врачей». По его словам, лучшая помощь медикам – «соблюдение всех мер профилактики коронавируса, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции».

В минувшие выходные стало известно, что коронавирус выявили у главы Хакасии Валентина Коновалова заболел коронавирусом, а до этого ковидом заразился губернатор Костромской области Сергей Ситников. Последнему пришлось отменить свою инаугурацию.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Саратовской области Валерия Радаева, главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 21.10.20

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