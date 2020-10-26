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Понедельник, 26 октября 2020, 09:52 мск

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Губернатор Иркутской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

У главы Иркутской области Игоря Кобзева тест на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным. Губернатор продолжает работать дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Игорь Иванович дома на самоизоляции, у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, чувствует себя хорошо», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы.

В Иркутской области подтверждены 23 398 случаев заражения Covid-19, выздоровели 18 859 человек, умерли 376. В регионе действует масочный режим, а также режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Саратовской области Валерия Радаева, главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, губернатора Орловской области Андрея Клычкова и у возглавляющего Костромскую область Сергея Ситникова.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 26.10.20

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