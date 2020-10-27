Иркутского губернатора госпитализировали с коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Еще вчера глава региона чувствовал себя хорошо.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», – сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе областного правительства.

О том, что Кобзев заразился коронавирусом, стало известно накануне. Тогда сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме, губернатор чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Саратовской области Валерия Радаева, главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, губернатора Орловской области Андрея Клычкова и у возглавляющего Костромскую область Сергея Ситникова.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 27.10.20

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