В Минздраве предостерегли от КТ при бессимптомном Covid-19

Тем, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, не следует делать компьютерную томографию (КТ). Об этом заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин, сообщает РБК.

По его словам, в регионах возник ажиотаж в диагностических отделениях, где граждане без назначения врача хотят сделать КТ для выявления коронавирусной инфекции или возможных осложнений. «КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», – объяснил Тюрин.

Он напомнил, что на сегодняшний день самый надеждый метод определения наличия коронавирусной инфекции является ПЦР-тест. «Люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», – заявил врач.

Москва, Иван Гридин

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