Депутат предложил бесплатно раздавать маски и перчатки

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предположил, что часть россиян пренебрегают средствами индивидуальной защиты от коронавируса из-за нехватки денег. Парламентарий предложил бесплатно раздавать маски и перчатки.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», – рассказал Нилов в интервью радио Sputnik.

Маски, перчатки и антисептики значительно снижают вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Однако люди не хотят тратить на это деньги и намеренно игнорируют требования к наличию средств индивидуальной защиты в общественных местах. «Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты», – заявил парламентарий.

Чаще других рекомендациями медиков пренебрегают пенсионеры, несмотря на то, что пожилые люди находятся в группе риска. «Надо усиливать социальную рекламу. Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», – подчеркнул Нилов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.10.20

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