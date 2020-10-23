В Барнауле торговые центры превращают в ковидные госпитали

Ковидный госпиталь на 1000 мест будет открыт на базе пустующего торгового центра «Геомаркет» в Барнауле. Такое решение принял минздрав Алтайского края в связи с усложняющейся ситуацией по коронавирусу и высокой заполненностью коек для больных Covid-19.

Работы по переформатированию торгового центра под прием пациентов начнутся на следующей неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным губернатора Алтая Виктора Томенко, в настоящее время в регионе 4,8 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией, из них 4,3 тыс. заполнены. Глава региона оценил эпидситуацию в крупных городах края – Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске – как крайне тяжелую, передает ТАСС.

Ранее издание «Красная весна» со ссылкой на источник в региональном правительстве сообщило, что в Барнауле под размещение еще одного коронавирусного госпиталя на не менее 500 коек рассматривается недостроенный торговый центр на улице Балтийская, 34. Здание находится в высокой степени готовности. Его собственник заявил, что не против передать помещения под размещение ковидного госпиталя безвозмедно и с оплатой коммуналки, но для этого нужно завершить строительные и отделочные работы и подключить здание к водо- и теплоснабжению.

Всего в регионе коронавирус выявлен у 17 510 человек. За последние сутки зарегистрировано 204 новых случаев заражения, скончались 12 человек с подтвержденным Covid-19.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 23.10.20

Уралец получил штраф за попытку пройти в суд без маски. / Нарушивший карантинные меры глава минздрава Чехии отказался уйти в отставку по требованию премьера. / За неделю вернувшиеся из-за рубежа свердловчане привезли 203 случая коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»