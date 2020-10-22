В ковидной клинике в Барнауле скопились тела умерших пациентов

В соцсетях появился ролик, на котором видно множество мешков с трупами. Авторы видео утверждают, что так тела умерших от коронавируса хранятся в подвале больницы в Барнауле. Местные власти заявили, что уже приняли меры, чтобы исправить ситуацию.

Госпиталь для лечения больных коронавирусом развернули в больнице №12 повторно, когда число инфицированных начало расти, сообщили в региональном Минздраве. Из-за возросшей нагрузки тела умерших начали скапливаться. В октябре в госпитале скончались 98 человек, передает «Интерфакс».

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», – отметили в министерстве.

Кроме того, ситуацию усугубило то, что не все родственники могут забрать тело почившего человека. Многие из них вынуждены находиться на карантине, в том числе из-за контакта с умершим.

В подвале больницы оборудовали комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. Нагрузку патологоанатомов перераспределили и организовали их работу в две смены. Планируется привлечь к работе сотрудников профильной кафедры медуниверситета.

Помимо этого, Минздрав ведет переговоры с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения. В ведомстве надеются решить проблему в течение нескольких дней.

Барнаул, Зоя Осколкова

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