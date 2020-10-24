В России – 16,5 тысячи новых случаев коронавируса и почти 300 смертей за сутки

В России за сутки зарегистрировано 16 521 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. У 25,8% заболевших не было никаких симптомов инфекции. Всего в стране число подтвержденных случаев заражения достигло 1 497 167.

Суточный темп прироста заболеваемости по стране снизился с 1,2% до 1,1%. Наименьший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Чечне (+0,4%) и в Дагестане (+0,5%). Напомним, накануне в России выявили рекордные 17 340 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (+4 453), Санкт-Петербурге (+713), Московской (+480), Нижегородской (+384) и Ростовской (+301) областях.

За последние 24 часа в России от коронавируса умерли 296 человек. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Москве (63), Санкт-Петербурге (37) и Ростовской области (15). С начала эпидемии в стране от последствий инфекции скончались 25 821 пациент с коронавирусом.

За минувший день из больниц выписали 11 567 выздоровевших. Число излечившихся от инфекции достигло 1 130 818.

В мире коронавирус выявили у более 42,2 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали 1,14 млн человек, свыше 28,3 млн удалось победить болезнь. Самое большое число случаев заражения зарегистрировано в США (почти 8,5 млн), Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия остается на четвертом месте по общему число заболевших Covid-19. Еще в трех странах – Франции, Аргентине и Испании – количество инфицированных превысило отметку в 1 миллион.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.20

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