Плюс 16 710 за сутки. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,5 млн

В России за последние сутки выявлено 16 710 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах – новых заболевших нет только в Чукотском автономном округе, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. В 26,7% из них болезнь протекает бессимптомно. Общее число случаев заражения в стране превысило полтора миллиона, составив 1 513 877 (+1,1%).

В Москве за последние 24 часа зарегистрировано 4 455 случаев коронавируса. В топ-5 по суточному приросту зараженных после российской столицы вошли Санкт-Петербург (+709), Московская (+491), Нижегородская (+396) и Ростовская (+306) области.

Меньше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Ненецком автономном округе (+5) и в Чечне (+9).

Скончались за сутки 229 пациентов с коронавирусом. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (68), Санкт-Петербурге (25), а также в Ростовской и Нижегородской областях (по 11). Всего в стране от последствий Covid-19 скончались 26 050 человек.

За сутки полностью выздоровели 7704 человека. Общее число излечившихся от коронавируса в России достигло 1 138 522 человека.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 42,6 млн случаев заражения Covid-19, умерли более 1,14 млн человек, выздоровели свыше 28,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость по-прежнему отмечена в США ‒ более 8,57 млн зараженных, Индии (7,86 млн) и Бразилии (5,38 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Добавим, что список стран, где зарегистрировано более 1 млн заболевших, пополнился Колумбией. Помимо вышеперечисленных пяти стран свыше 1 млн зараженных также выявлено во Франции, Аргентине и Испании.

ВОЗ тем временем сообщила о новом антирекорде по приросту инфицированных в мире – ковидом за сутки заразились 465,3 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.20

Сводка по коронавирусу: три смерти, 276 зараженных. / В Челябинской области за сутки умерли 7 зараженных коронавирусом. / «Массовый психоз», игра слов от мэра и введение ограничений из-за коронавируса: итоги недели от «Нового Дня». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»