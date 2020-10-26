В России – новый рекорд роста числа заразившихся коронавирусом

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на рекордные 17 347, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 октября – 17 340 случаев. Новые заболевшие выявлены во всех регионах, причем у 27,7% из них нет никаких симптомов заболевания. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224 (+1,1%). Напомним, что накануне суточный прирост заболевших составил 16 710 человек.

Больше всего зараженных за минувший день зарегистрировано в Москве – 5224. В пятерку регионов по количеству новых инфицированных также вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области.

Меньше всего заболевших за сутки выявлено в Ненецком автономном округе (+4) и на Чукотке (+1).

За день скончались 219 пациентов с коронавирусом. Больше всего новых смертельных случаев зарегистрировано в Москве (+62), Воронежской (+12) и Ростовской (+11) областях. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции в России умерли 26 269 человек.

За сутки полностью выздоровели 7574 человека. Общее число выздоровевших в стране достигло 1 146 096 человек.

В мире по состоянию на 26 октября выявлено число выявленных случаев Covid-19 превысило 43 млн, скончались свыше 1,14 млн человек, выздоровели более 28,7 млн человек, следует из статистики, которую ведет Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших по-прежнему в США (8,63 млн), Индии (7,9 млн) и Бразилии (5,39 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.20

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