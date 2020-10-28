Коронавирус в России: 16,2 тысячи заболевших за сутки и новый рекорд смертей

В России за последние сутки выявлено 16 202 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Ни одного нового заболевшего нет только на Чукотке. Суточный прирост случаев заражения немного снизился по сравнению с аналогичным показателем за предыдущие 24 часа, когда было зарегистрировано 16 550 инфицированных. Однако смертность от коронавируса в стране обновила антирекорд – за сутки умерли 346 пациентов. Накануне оперативный штаб сообщил о 320 летальных исходах.

Общее число подтвержденных случаев заражения в России достигло 1 563 976 (+1%). Количество смертей от Covid-19 c начала пандемии вплотную приблизилось к 27 тысячам. На сегодняшний день в стране от последствий коронавируса скончались 26 935 человек.

Больше всего инфицированных за минувшие сутки выявлено в Москве – 3670. В топ-5 регионов по количеству новых случаев заражения также вошли Санкт-Петербург (+727), Московская (+505), Нижегородская (+377) и Архангельская (+317) области. Меньше всего новых заболевших зарегистрировано в Ненецком автономном округе (+4) и в Чечне (+10).

Наибольшее количество летальных исходов за сутки зафиксировано в Москве, где умерли 75 пациентов. На втором месте по суточной смертности – Санкт-Петербург, где жертвами ковида стали 57 человек, на третьем – Ростовская область (17 погибших).

За сутки полностью выздоровели 12 361 человек. Общее число излечившихся от инфекции в России достигло 1 171 301 человека.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 58,7 млн тестов на Covid-19, в том числе 506 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 357,6 тыс. человек.

В мире на сегодняшний день выявлено почти 44 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,16 млн человек, выздоровели более 29,2 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость по-прежнему отмечена в США ‒ более 8,77 млн зараженных, Индии (7,99 млн) и Бразилии (5,43 млн).

Москва, Наталья Петрова

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