Роспотребнадзор разрешил брать тесты на Covid-19 любым лабораториям

В России разрешили любым лабораториям, включая негосударственные, проводить тестирование на выявление коронавируса, при условии обязательной передачи данных о положительных результатах в Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении. Для этого необходимо подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, новый подход позволит расширить проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса для предотвращения распространения заболевания.

Таким образом, тестирование на ковид может проводиться на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственных медицинских организаций и частных негосударственных лабораторий.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено более 59,2 млн исследований на коронавирус, в том числе 553 тыс. – за последние сутки.

Москва, Наталья Петрова

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