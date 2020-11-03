У главы Республики Алтай выявили коронавирус

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Об этом сам руководитель региона сообщил на своих страницах в соцсетях. По словам Хорохордина, у него нет никаких симптомов заболевания. Губернатор продолжит работу удаленно.

«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной и при плановом тестировании показал положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно», – рассказал губернатор в видеобращении в инстаграме. Хорохордин отметил, что на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 8 тыс. зараженных коронавирусом, около 5,5 тыс. человек выздоровели. Он призвал жителей региона носить маски, использовать антисептики, сохранять социальную дистанцию и по возможности минимизировать контакты и поездки.

Ранее коронавирус был обнаружен у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Саратовской области Валерия Радаева, главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, губернатора Орловской области Андрея Клычкова и у возглавляющего Костромскую область Сергея Ситникова. С начала эпидемии Covid-19 переболели около 20 глав российских регионов.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

Горно-Алтайск. Другие новости 03.11.20

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