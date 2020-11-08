Байден создаст штаб по борьбе с ковидом

Джо Байден объявил: в понедельник он намерен создать кризисное подразделение по борьбе с пандемией.

В своей первой речи после объявления результатов президентских выборов в Уилмингтоне (Делавэр) демократ Джо Байден заявил, что этот будущий кризисный штаб, состоящий из ученых и экспертов, будет нести ответственность за построение плана по борьбе с пандемией, который вступит в силу с 20 января 2021 года, в день его инаугурации. Таким образом, он придерживается противоположной точки зрения своего соперника Дональда Трампа, который всегда сводил к минимуму вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в последние дни США, и без того наиболее пострадавшая от пандемии страна в мире, столкнулись с резким ростом новых заражений. За последние 24 часа там зарегистрировано более 122 000 новых положительных случаев и 991 смертельный исход, в результате чего общее число погибших превысило 237 000 человек.

Вашингтон, Александра Столицына

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