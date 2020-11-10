Испытания китайской вакцины от Covid-19 приостановили в Бразилии после смерти волонтера

В Бразилии приостановлены клинические испытания вакцины против Covid-19, разработанной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech из-за серьезного побочного эффекта у одного из испытуемых. Об этом сообщило Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Какой именно побочный эффект имел место, регулятор не уточнил, ссылаясь на политику конфиденциальности, но отметил, что в настоящее время оцениваются риски продолжения тестирования вакцины.

Позже руководитель Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования китайского препарата, сообщил, что причиной приостановки испытаний предположительно стала смерть одного из его участников. По его утверждению, гибель одного из волонтеров не связана с вакциной. Чиновник полагает, что регулятор приостановил проведение клинических испытаний безосновательно, передает ТАСС.

Anvisa к настоящему времени выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Кроме китайского препарата, это вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и компании Janssen-Cilag.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.20

Инфекционист дал прогноз развития пандемии Covid-19 в 2021 году. / Ирбитским медикам выдали лекарство от малярии для профилактики коронавируса. / В Роспотребнадзоре оценили риск заражения Covid-19 в кафе через еду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»