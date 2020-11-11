Из-за пандемии некоторые дети разучились есть вилкой и пользоваться туалетом

Некоторые маленькие дети в Великобритании потеряли базовые навыки, такие как есть с ножом и вилкой, или как пользоваться туалетом из-за пандемии Соvid-19, в результате которой были закрыты школы и детские сады.

Управление государственного надзора за образованием Ofsted опубликовало пять отчетов, основанных на результатах более 900 посещений школ и социальных учреждений в Англии с сентября. По данным агентства AP, главного инспектора Офстеда Аманды Спилман, среди детей, которые больше всего пострадали от мер пандемии, были те, кто только начал учебу и чьи родители работают. По ее словам, они столкнулись с двойной катастрофой, а именно с недостатком времени, которое дети проводили со сверстниками и с родителями.

Учителя рассказали о детях, которые ранее могли ходить в туалет, но вынуждены были вернуться к подгузникам, или о «тех, кто забыл основные навыки, такие как есть ножом и вилкой, не говоря уже о нарушенном словарном запасе».

Среди детей старшего возраста некоторые отстают в математике, испытывают трудности с чтением и письмом, у них проблемы с концентрацией внимания и физической подготовкой, которая резко снизилась. Есть также эпизоды расстройства пищевого поведения и членовредительства.

Но есть и такие дети, которым пандемическая изоляция даже пошла на пользу – они хорошо провели время со своими родителями или другими близкими.

Напомним, что в Англии в марте из-за пандемии закрывались школы и детские сады. Новый учебный год начался в сентябре и пока не прерывался.

Лондон, Елена Васильева

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